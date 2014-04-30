Несколько форумов IPB с одной базой пользователей

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1. Несколько форумов с одной базой пользователей

2. движок форума предпочтительно IPB - там есть опция внешняя авторизация, теоретически возможно на vbulletin

пишите в приват:

1. опыт

2. в какое время online

10 лет назад
3dgalaxy_ru
Попович 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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