3dgalaxy_ru

Создание Лендингов под ключ на platformaLPНужен узкопрофильный специалист который может делать под ключ лендинги, рекламные компании и генерацю лидов
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Допилить компонент для системы отчетности на Joomla 3.X требование: - опыт разработки MVC компонентов на базе фреймворка joomla не менее года - покрытие кода unit тестами - знание jQuery и javascript ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Перевод с рус на укр на тему психологии 50 страниц Нужно будет сделать за с вс 28 авг по пн 29 утро, сроки горят указывайте цену за страницу в комментарии и есть ли ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Опыт создания joomla компонентов с нуля и понимание MVC структуры компонента. 2. Опыт верстки(css) и хорошие знании js/jquery Пишите примеры работ в приват.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Написать api в swagger или apidoc формате для моб приложения(тонкий клиент) Прием и выдача данных в json формате. Функционал: - регистрация аккаунта через VK и FB - создание заявок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
CSS, Javascript, BootStrap для Joomla 3.5. Хорошее знание jQuery Создать экран/экраны c элементами интерфеса, которе, после, необходимо объеденить в некую библиотеку для их дальнейшего переиспользования. К работе необходимо приступить в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать шаблон на framework bootstrap для Joomla 3 Верстка с дизайна, дизайн элементов/страниц придерживаясь стилистики основного дизайна. Верстка адаптивная, верстка независимыми блоками, макетов с нуля, под мобильные устройства. Подключение и кастомизирование ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен UI/UX designer для сайта заказа услуг с адаптивным дизайном для больших мониторов так и для экранов мобильных телефонов. Сайт веб приложение с формой заказа и возможность оставить отзыв об оказанных услугах. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен UI/UX designer для мобильных приложений под ios и android. Приложение тонкий клиент с формой заказа и возможность оставить отзыв об оказанных услугах. Требования: - Знание iOS Human Interface Guidelines ...Дизайн мобильных приложений7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен копирайтер для написания продающих статей для сайта. Тематика сайта – психосоматические заболевания. Нужен структурированный, легкий, понятный и полезный для посетителя текст. Количество символов в статье - 4000 - 5000. Количество статей: 4-7 ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создать сетку landing страниц с формой заказа консультации на платформе или cms которую считаете наиболееподходящей для этого. Для реализации проекта нужно сделать самостоятельно или подключить: - дизайнера для дизайна landingov ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Проблема с кэшированием IOS приложения при переустановке. 1. У нас есть приложение версии1 и в приложении есть баг. 2.Баг пофикшен и сгенерировано приложение версии2, но при переустановке это приложения на девайс где уже ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
Работа на удаленку полставки или полный рабочий день. Связь через skype+teamviewer. Нужен UI/UX designer для мобильных приложений и web приложений. Плюсом будет опыт в тестировании мобильных приложений и веб сайтов. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Проект связан с созданием тонкого клиентадля IOS на objective-C для SaaS сервиса. Есть серверная часть на php+mysql которая принимает и отдает данные в json формате.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт10 лет назад
В команду нужно несколько junior php-программистов. Проводиться обучение. Необходимые навыки: - желание постоянно учиться и совершенствоваться - базовый уровень php/mysql - плюсом будет знание MVC frameworks (Joomla) ...Веб-программирование32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Работа на удаленку полный рабочий день. Связь через skype+teamviewer. За следующие месяц нужно будет сделать beta версию приложения. Потом в течении следующего года его развивать. Нужен человек который умеет работать самостоятельно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен UI/UX designer для мобильных приложений и web приложений. Плюсом будет опыт в тестировании мобильных приложений и веб сайтов. Проект большой и долгосрочный. Ищем дизайнера который сейчас свободен и готов ...Дизайн мобильных приложений5 заявокЗакрыт11 лет назад
1) Опыт программирования и разработки веб и/или мобильных приложений 2) Опыт руководства проектами 3) английский на уровне чтения докментации, чем выше тем лучшеУправление проектами6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен UI/UX designer для мобильных приложений и web приложений. Плюсом будет опыт в тестировании мобильных приложений и веб сайтов. Проекты долгосрочные.Дизайн мобильных приложений7 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Несколько форумов с одной базой пользователей 2. движок форума предпочтительно IPB - там есть опция внешняя авторизация, теоретически возможно на vbulletin пишите в приват: 1. опыт 2. в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад