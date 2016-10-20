3dgalaxy_ru

Попович 3dgalaxy_ru

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Перевод с рус на укр на тему психологии 50 страниц
Благодарю за абсолютно комфортное во всех моментах сотрудничество. Лучшие рекомендации!
Заказ выполнен быстро и качественно.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Написание продающего текста
Написание статей
Спасибо за приятное сотрудничество!
Всё круто )
Ответный отзыв