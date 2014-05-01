Специалист по AJAX необходим.

Нужно прям щас написать простенький скрипт редиректа. Что бы он срабатывал только при перехоже с заданых мне диапазонов ипов. Вставляться будет в php файл инклюдом, пример include 'имя файла редиректа.php'; ML::redirect(array( 'url' => 'мой урл'.$_SERVER['HTTP_HOST'], ))->redirectAndExitIfMonetizable(); либо могу скинуть уже ...