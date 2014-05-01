Сделать Mind Map на PHP & AJAX & etc

1. Регистрация юзера & Профиль

1.1. В поле EMAIL написал свой емайл -> прислали письмо с логином — емайл, паролем — автогенерация до 8 символов a-zA-Z0–9

1.2. После логина, во вкладке, профиль, можно Установить — поменять — Никнейм, сменить пароль

2. Создание карты

2.1. Карта создается на все окно браузера, за исключением полей сверху и снизу высотой 20px и шириной 100% под менюхи и т.п.

2.2. Для прорисовки соединений между объектами на выбор исполнителя использовать можно canvas или svg или…

2.3. Данные сохраняются на сервер и можно зайти и продолжить рисовать или смотреть свою минд мап.

2.4. Сохранение данных и отрисовка происходит методом сохранения, получения, обновления данных с сервера по технологии Ajax c Long polling или realplextor

Прочие условия будут обсуждаться индивидуально ТОЛЬКО с исполнителем имеющим опыт подобной разработки или соответствующий опыт