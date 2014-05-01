Парсер страниц на php.

Требуется установить каталог с http://www.voshod-avto.ru/?page=VOSHOD-API (http://clip2net.com/s/i3OXW5) на http://autoprikup.ru/ От Вас: цена и сроки...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен php-парсер, а также грамотный программист, имеющий опыт в парсинге больших объёмов информации, знающий не понаслышке, что такое прокси. Подробности будем обсуждать с соискателями, оставившими заявку.
По задаче: необходимо получить содержимое определённой страницы (страница объявления) avito.ru, irr.ru, dmir.ru, sindom.ru, job.ru, rdw.ru досок объявлений (url передаётся при вызове функции). Для каждого парсера создаётся отдельный файл. В основной скрипт парсер подключается через include.
Парсер должен возвращать следующую информацию: полный html код страницы, номер телефона объявления в текстовом виде, с приведением его к единому виду, а также названия изображений (изображения на сервер закачиваются парсером, нужны основное и дополнительные изображения).
Работа скрипта ведётся через прокси, необходимо проверять работоспособность прокси, а также вести лог. Получение новых прокси и проверка через сервис hideme.ru (используется api).
Цена вопроса 9000 руб.
Проект срочный!
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