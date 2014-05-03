Требуется доработка на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Здравствуйте.

Нужны доработки сайта

Описание Во вложении.

Пожалуйста указывайте цену и сроки.

Приоритет тому кто сделает быстрее.

Крайний срок: 03.05.2014

Есть вопросы? Велком в ЛС.

WordPress
10 лет назад
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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