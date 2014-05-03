Требуется доработка на Wordpress

Требуется установить каталог с http://www.voshod-avto.ru/?page=VOSHOD-API (http://clip2net.com/s/i3OXW5) на http://autoprikup.ru/ От Вас: цена и сроки...
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Здравствуйте.
Нужны доработки сайта
Описание Во вложении.
Пожалуйста указывайте цену и сроки.
Приоритет тому кто сделает быстрее.
Крайний срок: 03.05.2014
Есть вопросы? Велком в ЛС.
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