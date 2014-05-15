Интеграция виджетов "Мульшип" на сайт

Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
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Интеграция 5 информационных виджетов система "Multiship" на сайт с движком Престашоп 1.5.6

Информация к обработке:

1. http://support.multiship.ru/hc/ru

2. http://support.multiship.ru/hc/ru/articles/200163507-API-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

3. https://github.com/MultiShip/Widget/wiki

Доступы для общения с поддержкой будут даны.

10 лет назад
averta1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
stas-tower
Стас 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$80
3 дня
Отличный специалист в моем случае по интеграции виджетов Мультишипа на движок Prestashop 1.5.6. Вежливый, внимательный к деталям, аккуратный. Профессиональный подход и качество работ гарантировано.
Бывают разные заказчики, но есть такие, с которыми не просто приятно работать, а получаешь удовольствие и возникает желание не просто выполнить работу, а сделать даже больше/лучше - это именно такой чудо-заказчик, которому отзыв пишешь с улыбкой на лице, стараясь аккуратно, в деловом стиле, подбирать слова... Все пучком...
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