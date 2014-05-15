Интеграция виджетов "Мульшип" на сайт

Бывают разные заказчики, но есть такие, с которыми не просто приятно работать, а получаешь удовольствие и возникает желание не просто выполнить работу, а сделать даже больше/лучше - это именно такой чудо-заказчик, которому отзыв пишешь с улыбкой на лице, стараясь аккуратно, в деловом стиле, подбирать слова... Все пучком...