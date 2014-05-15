Интеграция виджетов "Мульшип" на сайт

Требуется установить каталог с http://www.voshod-avto.ru/?page=VOSHOD-API (http://clip2net.com/s/i3OXW5) на http://autoprikup.ru/ От Вас: цена и сроки...
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Интеграция 5 информационных виджетов система "Multiship" на сайт с движком Престашоп 1.5.6
Информация к обработке:
1. http://support.multiship.ru/hc/ru
2. http://support.multiship.ru/hc/ru/articles/200163507-API-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
3. https://github.com/MultiShip/Widget/wiki
Доступы для общения с поддержкой будут даны.
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