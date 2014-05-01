Разработать расширение для Firefox

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка91 просмотр
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Необходимо разработать расширение для Firefox. Расширение должно менять всю информацию о браузере (user-agent, HTTP headers, URL sniffer и тд).

Оставляйте свои заявки, в личке объясню более подробно.

Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели после теста расширения.

10 лет назад
oleksdanderm
Александр 
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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