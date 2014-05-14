Необходимо создать личный кабинет в интернет-магазин (www.протеин-нск.рф на cms joomla 2.5) с возможностью накапливать скидку оформляя заказы, скажем клиент делает заказы по 2000 рублей 10 раз, соответственно в истории заказов накопилось уже 20 000 рублей, в последующие заказы он уже получит скидку 3%, накопил заказов на 40 000 - 4% и т.д. Уже интегрирована система скидок от объёма, т.е. при заказе на 7 000 сумма заказа пересчитывается автоматически минус 2%, при 10 000 минус 3%, ВАЖНО чтобы скидки не суммировались.