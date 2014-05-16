Настроить тему на OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен15 заявок197 просмотров
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Добрый день.

Я купил тему - http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132 и мне нужно полностью настроить на моем сервере.

Оплату буду производить через WM.

От Вас цена и сроки.

Спасибо.

OpenCart
10 лет назад
wildweb
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно, все недочеты устраняются с пониманием, быстро и качественно! Рекомендую!
Спасибо за работу. Рекомендую.