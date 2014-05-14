Перенос товаров на новую версию Opencart 1.5.6.2

Всем привет, нужно перенести все товары со всеми данными (описание, seo url, картинки, мета теги, отзывы и тд ) вместе с категориями.

С ocStore 1.5.3.1 на пустой Opencart 1.5.6.2

Кто может помочь с этой проблемой , оставьте свои контакты и цену.