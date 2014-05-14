Перенос товаров на новую версию Opencart 1.5.6.2

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок150 просмотров
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Всем привет, нужно перенести все товары со всеми данными (описание, seo url, картинки, мета теги, отзывы и тд ) вместе с категориями.

С ocStore 1.5.3.1 на пустой Opencart 1.5.6.2

Кто может помочь с этой проблемой , оставьте свои контакты и цену.

OpenCart
10 лет назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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