Перенести базу клиентов и заказов на Simpla

Здравствуйте.

Суть такая: нужно из сайта на shop-script перенести базу клиентов и базу заказов.

В заказе естественно сохранить всю инф. о клиентах и желательно товары. Товары можно перенести просто списком, не обязательно ссылкой на товар, т.к. самих товаров на сайте не будет.

Ожидаю от Вас предложений по срокам и цене.