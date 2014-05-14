Сайт на UMI

$500
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуеться полностью сайт перенести с рукописного движка на ЮМИ со всеми товарами полностью и со старым дизайном.

Выберу исполнителя который выложит реальные примеры сайтов на юми.

10 лет назад
Milana88
Татьяна 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад