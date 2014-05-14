Добавить responsive-дизайн на Magento-магазин

Срочно! Натянуть дизайн PSD на OpenCart Нужно сверстать из PSD и сделать сайт на OpenCart Обязательные требования и рекомендации прилагаю в ТЗ Напишите пожалуйста ваши сроки и стоимость работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть достаточно большой магазин написанный на Magento (http://www.littlezenminds.com/).
Мы предоставим графический дизайн для нескольких разрешений (до 480 px, до 768 и до 1024)
Нужно добавить эти дизайны в существующую Magento тему, так чтобы магазин стал responsive
От вас примерная стоимость и сроки.
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