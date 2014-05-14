Добавить responsive-дизайн на Magento-магазин

Есть достаточно большой магазин написанный на Magento (http://www.littlezenminds.com/).

Мы предоставим графический дизайн для нескольких разрешений (до 480 px, до 768 и до 1024)

Нужно добавить эти дизайны в существующую Magento тему, так чтобы магазин стал responsive

От вас примерная стоимость и сроки.