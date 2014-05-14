Добавить responsive-дизайн на Magento-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть достаточно большой магазин написанный на Magento (http://www.littlezenminds.com/).

Мы предоставим графический дизайн для нескольких разрешений (до 480 px, до 768 и до 1024)

Нужно добавить эти дизайны в существующую Magento тему, так чтобы магазин стал responsive

От вас примерная стоимость и сроки.

Magento
10 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад