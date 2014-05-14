Интернет-магазин на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок222 просмотра
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Собрать интернет-магазин на OpenCart в соответствии с ТЗ, сделать парсер, натянуть дизайн. Макеты дизайна есть, рисовать не нужно.

ТЗ и макапы страниц прилагаю. Исходники дизайна тут https://dl.dropboxusercontent.com/u/1738774/parfume.zip

OpenCart
10 лет назад
artem_polikarpov
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад