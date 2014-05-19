Доделать FilterPro для OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки165 просмотров
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Сейчас блок фильтра не отображается на страницах категорий где нету товаров, там, где они есть, фильтр отображается, но зависает при фильтрации.

В некоторых подкатегориях есть товары, не вошедшие ни в одну дочернюю подкатегорию, там он выводится. Нужно, что бы он выводился везде, т.е. нужен поиск на дочерним подкатегориям главных категорий, например, поиск по всем сериям категории «Алюминий: литые».

Фильтр зависает на всех, кроме главной страницах.

Ссылка на сайт: http://gainta.cp210838.cpanel.tech-mobyhost.ru/

OpenCart
10 лет назад
a_mike
Михаил 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$10
1 день
Андрей сделал все четко и быстро, рекомендую!
Успешное сотрудничество, все как полагается, никаких проблем!
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