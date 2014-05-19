Доделать FilterPro для OpenCart

Сейчас блок фильтра не отображается на страницах категорий где нету товаров, там, где они есть, фильтр отображается, но зависает при фильтрации.

В некоторых подкатегориях есть товары, не вошедшие ни в одну дочернюю подкатегорию, там он выводится. Нужно, что бы он выводился везде, т.е. нужен поиск на дочерним подкатегориям главных категорий, например, поиск по всем сериям категории «Алюминий: литые».

Фильтр зависает на всех, кроме главной страницах.

Ссылка на сайт: http://gainta.cp210838.cpanel.tech-mobyhost.ru/