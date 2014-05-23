Возникла проблема при добавлении товара. OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок282 просмотра
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Нужно решить ряд задач.

1. В новых категориях когда туда заливается товар перестало отображаться количество.

2. Не добавляется Производитель в карусель производителей.

3. Сделать что бы карусель Производителей крутилась автоматически.

4. На блоговой странице не отображаются все опубликованные материалы, нужно сделать что бы отображались.

5. Почему то все текста на сайте слиплись, пробел не распознается, отступ тоже.

6. Установить на сайт модуль удобного текстового редактора.

Хорошо бы, что бы откликнулся человек который хорошо знает эту систему управления, к которому можно было бы обращаться в дальнейшем, как по мелким доработкам, так и по крупным.

OpenCart
10 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу.
Спасибо за сотрудничество...
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