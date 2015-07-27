Требуется решение для чатов вайбера. Есть 5 разных номеров телефона за которыми работают менеджера, требуется сделать бот или веб интерфейс где менедежра смогут видеть сообщения других менеджеров и отвечать нан их. Грубо говоря что бы все ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется наполнить группу вайбер. Создать активность, увеличить вовлеченность. Группы привязаны к городам, через гурппы проводится продажа продуктво питания с доставкой по городам. Скину ссылки на группы в личные сообщениях.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день. Сейчас стоит главный вопрос это надо нарисовать и создать корзину на Wordpress Корзина не совсем стандартная, с датами заказа и своими пункатами выдачи. Более детально в ТЗ Так же надо поддключить к 1с (с 1с ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется сверстать сайт по готовому дизайну. В дизайне нет корзины, ее будем делать по ТЗ. Корзина не простая с настрйоками дат возможности сделать заказ, с определенными настрйоками датой отгрузки товара и много другого. Возможно придется ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется создать дизайн сайт для мясокомбината, так на сайте будет размещена форма заказа товара, тесть должна быть полноценная корзина, каталог и страница товара. Сайт должен быть лаконичным и простым в использование и понятным для ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется программист 1с со знанием украинского языка, для доработок в 1с. На данный момент требуется выполнить не которые задачи из приведенных в файле, в зависимости от стоимости.1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте установлен модуль экспорта товара [url=https://opencartforum.com/files/file/670-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82/]Экспорт яндекс[/url] на самом сайте есть две цены опт и розница. Надо сделать несколько клонов модулей (в комплекте к модулю шли клоны) с экспортом оптовых цен, а не розничных как сделано ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Имеется сайт 13watt.com.ua. Хотим сделать новый на Битрикс. Требуется примерно клон сайта (опт + розница), основные задачи сайта высокие позиции в выдаче и привлечение новых клиентов На данном этапе хочу узнать примерную стоимость проекта и ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется установить и настроить работу отслеживания электронной коммерции от Google. Сайт под управлением CMS Opencart версии 1,5,2 Как указано тут https://support.google.com/analytics/answer/1009612?hl=ruСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется добавить текст в брэнды в фильтре, переделать пагинацию, сверстать одну страницу и тд Более подробное ТЗ прикреплено От Вас требуется ответственность и компетентность. Оплата труда сдельная.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется изменить пагинацию страниц, изменить (поставить новый) фильтр товаров, сверстать две страницы. Более подробное ТЗ с примерами что хотим видеть в аттачеИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
1. Требуется заменить или исправить модуль фильтра товаров (http://prntscr.com/3jnts2) , так как он (предположительно (при отключении этого модуля все летает)) замедляет работу сайта и выводит информацию о товаре с задержкой после перехода на следующую ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется настройка (исправление багов) VPS сервера. На данный момент каждые 4-6 часов падает HTTP,требуется исправление этого бага. Так же если есть возможность оптимизировать работу сервера. ЛОГ HTTP прикрепилСистемное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется постоянная поддержка инет магазина. Доработка, разработка, добавление модулей или профилактика сайта, исправление ошибок. На данный момент требуется исправить пагинацию, сделать мобильную версию сайта, добавить поле для текста на страницы брэндов Оплата труда сдельная. От вас требуется ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется обрезать фотки. Не Часто. Пример прикрепленОбработка фотографий19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2000
Проект возобновлен. Требуется разработать интернет магазин и привязать к 1C v8. Все в ТЗИнтернет-магазины18 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. 1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине 2. Переделать корзину 3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с каталога) Готов выслушать предложения по стоимости и срокам исполнения. Skype mstr_brooks ICQ 4604525Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад