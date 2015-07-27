GoodCat17

Григорий GoodCat17

 
37 летУкраина/Севастополь
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Viber бот

    Требуется решение для чатов вайбера.  Есть 5 разных номеров телефона за которыми работают менеджера, требуется сделать бот или веб интерфейс где менедежра смогут видеть сообщения других менеджеров и отвечать нан их. Грубо говоря что бы все ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Раскрутка груп Viber

    Требуется наполнить группу вайбер. Создать активность, увеличить вовлеченность. Группы привязаны к городам, через гурппы проводится продажа продуктво питания с доставкой по городам.  Скину ссылки на группы в личные сообщениях.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать и создать коризну по ТЗ на WP

    Добрый день. Сейчас стоит главный вопрос это надо нарисовать и создать корзину на Wordpress Корзина не совсем стандартная, с датами заказа и своими пункатами выдачи. Более детально в ТЗ Так же надо поддключить к 1с (с 1с ...

    WordPressСайт на WordPress
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка и программирование сайта

    Добрый день. Требуется сверстать сайт по готовому дизайну. В дизайне нет корзины, ее будем делать по ТЗ. Корзина не простая с настрйоками дат возможности сделать заказ, с определенными настрйоками датой отгрузки товара и много другого. Возможно придется ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта для мясокомбината.

    Добрый день. Требуется создать дизайн сайт для мясокомбината, так на сайте будет размещена форма заказа товара, тесть должна быть полноценная корзина, каталог и страница товара. Сайт должен быть лаконичным и простым в использование и понятным для ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить функционал в модуль экспорта товара на Opencart

    На сайте установлен модуль экспорта товара [url=https://opencartforum.com/files/file/670-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82/]Экспорт яндекс[/url] на самом сайте есть две цены опт и розница. Надо сделать несколько клонов модулей (в комплекте к модулю шли клоны) с экспортом оптовых цен, а не розничных как сделано ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптово розничный сайта на Битрикс

    Добрый день. Имеется сайт 13watt.com.ua. Хотим сделать новый на Битрикс. Требуется примерно клон сайта (опт + розница), основные задачи сайта высокие позиции в выдаче и привлечение новых клиентов На данном этапе хочу узнать примерную стоимость проекта и ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется установить и настроить электронную коммерцию от Google

    Требуется установить и настроить работу отслеживания электронной коммерции от Google. Сайт под управлением CMS Opencart версии 1,5,2 Как указано тут https://support.google.com/analytics/answer/1009612?hl=ru

    OpenCart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется добавить поле для текста, мобильная версия... (Opencart)

    Требуется добавить текст в брэнды в фильтре, переделать пагинацию, сверстать одну страницу и тд Более подробное ТЗ прикреплено От Вас требуется ответственность и компетентность. Оплата труда сдельная.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заменить (исправить) модуль фильтра товаров (OC)

    1. Требуется заменить или исправить модуль фильтра товаров (http://prntscr.com/3jnts2) , так как он (предположительно (при отключении этого модуля все летает)) замедляет работу сайта и выводит информацию о товаре с задержкой после перехода на следующую ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка VPS

    Требуется настройка (исправление багов) VPS сервера. На данный момент каждые 4-6 часов падает HTTP,требуется исправление этого бага. Так же если есть возможность оптимизировать работу сервера. ЛОГ HTTP прикрепил

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поддержка интернет-магазина на Opencart

    Требуется постоянная поддержка инет магазина. Доработка, разработка, добавление модулей или профилактика сайта, исправление ошибок. На данный момент требуется исправить пагинацию, сделать мобильную версию сайта, добавить поле для текста на страницы брэндов Оплата труда сдельная. От вас требуется ...

    OpenCart
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Virtuemart. Вывод цены на товар

    Добрый день. 1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине 2. Переделать корзину 3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с каталога) Готов выслушать предложения по стоимости и срокам исполнения. Skype mstr_brooks ICQ 4604525

    Virtuemart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$180
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта для мясокомбината.
Всем рекомендую. Нареканий при сотрудничестве не возникло.
Работа выполнена в сроки. Андрей очень много помог с ТЗ, так многое было не описано мной, моменты которые были упущенные мной подсказал. Всегда был на связи.
Ответный отзыв
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настройка VPS
все сделали быстро рекомендую для сотрудничества
Работа была выполнена быстро и качественно. Советую.
Ответный отзыв