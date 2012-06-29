Virtuemart. Вывод цены на товар

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Закрыт2 заявки215 просмотров

Добрый день.

1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине

2. Переделать корзину

3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с каталога)

Готов выслушать предложения по стоимости и срокам исполнения.

Skype mstr_brooks

ICQ 4604525

13 лет назад
GoodCat17
Григорий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров