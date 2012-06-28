Нужен продающий сайт интернет-магазина. Срочно!

Необходимо быстро (за несколько дней) сделать продающий сайт интернет-магазина для домашнего текстиля (подушки, постельное белье). Простой дизайн, можно на базе шаблонов, не важно. Но чтоб потом реально было что-то добавлять, изменять, ставить триггеры и т.д. И чтоб не косячил! -)

В заявке напишите стоимость, сроки, примеры готовых работ