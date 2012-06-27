Надо установить вебасист, интегрировать дизайн, настроить нужный функционал. Всего 6 страниц. Исходники в psd.
Custom Product Builder на Opencart
Здравствуйте,
требуется адаптация Custom Product Builder под другой товар. Например торт.
Нужно чтоб пользователь выбрал какими кремами намазать и что должно быть внутри него (суфле или коржи)
Торт это пример конечно, но удачный. На самом деле будет товар смесь из любого количества ингредиентов, для начала тортик пойдет. Хотелось бы чтобы данный товар можно было перезаказать со стр. истории заказов.
UI немного изменить придется - так как на Custom Product Builder нету панели где бы отображались калории и жирность.
Оплата в реальном режиме по факту или просто по факту сдачи этапов поэтому напишите в предложении что и как делать будете.
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