Интернет магазин с дополнительным сервисом Конкурсы. Подробности во вложении. Дизайн интерфейсов может немного поменяться т.к. до конца еще не готов. Сами макеты еще не готовы. Требуется верстка из psd и программирование сайта. ...
Установить и настроить шаблон для виртуемарт
Нужно установить и подредактировать шаблон для виртуемарт. Обращаться только тем кто ставил.
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