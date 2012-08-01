Интернет-магазин под ключ

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен13 заявок192 просмотра

Требуется создать интернет-магазин косметики. Аналог магазин http://www.xcare.ru/

Необходимо:

-подобрать движок магазина (бесплатный и удобный в пользовании)

-подобрать и сверстать уникальный дизайн( по теме женской красоты), установить на движок

-создать собственно сам магазин.

-показать управление сайтом заказчику.

Все дополнительные условия и задачи во вложении.

Бюджет указан четко,заявки с предложением увеличить стоимость не рассматриваются.

Сроки исполнения 10–12 дней( обсуждается и утверждается перед началом работы)

Связь по скайпу acher82skype.

13 лет назад
acher82
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$400
14 дней
Рекомендую! Проект выполнен в указанные сроки. Все замечания и доработки оперативно исполнялись. Получил то, что нужно.В оговоренное время всегда на связи. Планирую дальнейшие проекты заказывать у этого исполнителя
Потрясающий заказчик. Сотрудничество было лёгким, приятным и плодотворным. Всем советую.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать интернет-магазин

    $100

    Интернет-магазин должен принимать платежи (Робокасса, вебмани, РБКмани и т.д.) . Платформа InSales совершенно не подходит: они не могут обеспечить up-sell (предложить купить что-то ещё, когда клиент начал оформлять заказ), они не ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин сувениров на OpenCart

    Необходима разработка интернет магазина сувенирной продукции на базе Open Cart. У нас уже есть 2 магазина на этой системе, нам очень нравится. Что нужно будет делать: - Настроить правильную работу шаблона http://themeforest.net/item/simple-opencart-theme/full_screen_preview/758999 - ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для Magento

    Здравствуйте. Необходимо сверстать универсальный шаблон для Magento, основные товары это бижутерия всех видов, часы и гаджеты. Требования к шаблону в личку. От Вас сроки и цена.

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка и настройка интернет-магазина

    Довольно стандартный запрос: - установить движок интернет-магазина (предположительно, prestashop, но при хорошей аргументации, возможно другой, например opencart) - натянуть дизайн (вернее, пока дать размеры для дизайнера, каких-либо переделок движка под нестандартный дизайн не ...

    OpencartPrestaShop
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт Интернет-магазина с интеграцией 1С УТ 10.3

    Здравствуйте! Необходим скрипт интернет-магазина с версткой (создание интернет-магазина), обязательным условием которого является интеграция с 1с 8.2, редакцией Управление торговлей 10.3, так как вся база товаров забита в ней. Рассматриваются как готовые решения ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Ищу человека дл программирования интернет магазина. cms не принцыпиальна. Макеты есть, большенство сверстано, чуть чуть надо доверстать. сроки до 12 дней. Писать лучше в скайп art1k-design

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад