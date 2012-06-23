Скрипт Интернет-магазина с интеграцией 1С УТ 10.3

Здравствуйте! Необходим скрипт интернет-магазина с версткой (создание интернет-магазина), обязательным условием которого является интеграция с 1с 8.2, редакцией Управление торговлей 10.3, так как вся база товаров забита в ней.

Рассматриваются как готовые решения на базе платных движков, так и их бесплатные аналоги. Другими словами - CMS не принципиально.

Просьба указать ссылки на ваше портфолио, если имеется и стоимость. Время изготовления - не критичный фактор.

Дизайн магазина имеется, psd-файл присутствует.