1. У владельца домена есть доступ к админке сайта. 2. Доступ к хостингу остался у уволившегося программиста. Нужно целиком перенести сайт на другой хостинг. Доработать функционал (подробное ТЗ вышлю в ...
Разработка интернет-магазина. Киев
Работа по готовым дизайн макетам.
Работа исключительно по нашему официальному договору с предоставлением исполнителем копий паспорта, ИНН, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица-предпринимателя), справки об открытии корпоративного расчетного счета в банке.
Местоположение исполнителя – Киев.
Оплата исключительно по безналичному расчёту.
Предоплата в размере 25% от общей стоимости заказа.
Стоимость разработки сайта – 4000 грн.
Со своей стороны гарантируем предоставление готовых качественных дизайн макетов, четкое и детальное описание технического задания с иллюстрациями, отсутствие изменений сайта в процессе разработки, постоянную связь с исполнителем, порядочность, четкость в работе и своевременную оплату.
Со стороны исполнителя требуется опыт разработки интернет-магазинов, предоставление портфолио, выполнение работы в полном соответствии с поставленным техническим заданием, выполнение работы в четко поставленные сроки с учетом тестирования нами сайта, четкость в работе, последующее сопровождение сайта с возможностью внесения дополнительных доработок в будущем за дополнительную плату.
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