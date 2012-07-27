Разработка интернет-магазина. Киев

Работа по готовым дизайн макетам.

Работа исключительно по нашему официальному договору с предоставлением исполнителем копий паспорта, ИНН, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица-предпринимателя), справки об открытии корпоративного расчетного счета в банке.

Местоположение исполнителя – Киев.

Оплата исключительно по безналичному расчёту.

Предоплата в размере 25% от общей стоимости заказа.

Стоимость разработки сайта – 4000 грн.

Со своей стороны гарантируем предоставление готовых качественных дизайн макетов, четкое и детальное описание технического задания с иллюстрациями, отсутствие изменений сайта в процессе разработки, постоянную связь с исполнителем, порядочность, четкость в работе и своевременную оплату.

Со стороны исполнителя требуется опыт разработки интернет-магазинов, предоставление портфолио, выполнение работы в полном соответствии с поставленным техническим заданием, выполнение работы в четко поставленные сроки с учетом тестирования нами сайта, четкость в работе, последующее сопровождение сайта с возможностью внесения дополнительных доработок в будущем за дополнительную плату.