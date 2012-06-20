Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух страниц - пусть будет главная (со слайдером из хардкода штмл и двумя фитуред продуктами) и стр продукта со списком 8 продуктов ...
Интернет-магазин
Оптовый магазин мужских пальто.
(дизайн не требуется, есть свои дизайнеры)
Потребуется верстка + натяжка. Дизайн постараемся сделать без сложностей для верстальщика.
Горизонтальное меню с такими пунктами:
Главная - О нас - Доставка - Оплата - Новости - Контакты
Боковое меню "Каталог" разбит по категориям:
Весна/Осень 2012
- Классика
- Модерн
Зима 2012
- Классика
- Модерн
Весна/Осень 2012
- Классика
- Модерн
1. На главной баннер + текст + иконки категорий + блок новинки (который можно скрывать).
2. Страница категории самая обычная
3. Страница товара:
Товар имеет одну или несколько фотографий
Товар имеет несколько цветов
Товар имеет разные размеры
Товар имеет ограниченное кол-во единиц. При чем, должна быть возможность выставлять кол-во товаров в наличии с определенными параметрами. Например:
Синие 41 размер 10 штук
Черные 43 размер 23 штуки
и т.д.
Поле в которое посетитель будет вводить кол-во нужного ему товара, должно иметь стрелочки больше - меньше.
То есть должна быть возможность прописать цифру как обычно, или выбрать цифру стрелочками (больше меньше).
Также в этом поле по умолчанию должна стоять цифра отличающаяся от нуля, например "8"
Обновление кол-ва товара из excel файла.
Доставка 2-4 вида, в зависимости от выбранного варианта к сумме заказа будет добавляться фиксированная стоимость.
Оплата:
Выписать чек к оплате
Оплата на карту. Почти тоже самое, только более упрощенная выписка
Оплата картой виза/мастеркард
Оплата вебмани
Оплата наложенным платежом
Три варианта оформления заказа:
1. С авторизацией
2. Без регистрации, только имя и номер телефона
3. С регистрацией. Три поля: Имя, Фамилия; Почта; Номер телефона. При нажатии на этом этапе на кнопку оформить заказ, должна произойти автоматическая регистрация посетителя. Логин - номер телефона, пароль - формируется автоматически.
Также понадобится оформить внешний вид письма, которое приходит на почту посетителя.
Пишите цену, срок и CMS, а также несколько ссылок на магазины которые вы делали.
Оплата через безопасную сделку, либо по факту.
Через вебмани, либо Приват24.
Очень важное требование: пунктуальность. Все должно быть готово в указанный срок.
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