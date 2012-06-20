Интернет-магазин

Оптовый магазин мужских пальто.

(дизайн не требуется, есть свои дизайнеры)

Потребуется верстка + натяжка. Дизайн постараемся сделать без сложностей для верстальщика.

Горизонтальное меню с такими пунктами:

Главная - О нас - Доставка - Оплата - Новости - Контакты

Боковое меню "Каталог" разбит по категориям:

Весна/Осень 2012

- Классика

- Модерн

Зима 2012

- Классика

- Модерн

Весна/Осень 2012

- Классика

- Модерн

1. На главной баннер + текст + иконки категорий + блок новинки (который можно скрывать).

2. Страница категории самая обычная

3. Страница товара:

Товар имеет одну или несколько фотографий

Товар имеет несколько цветов

Товар имеет разные размеры

Товар имеет ограниченное кол-во единиц. При чем, должна быть возможность выставлять кол-во товаров в наличии с определенными параметрами. Например:

Синие 41 размер 10 штук

Черные 43 размер 23 штуки

и т.д.

Поле в которое посетитель будет вводить кол-во нужного ему товара, должно иметь стрелочки больше - меньше.

То есть должна быть возможность прописать цифру как обычно, или выбрать цифру стрелочками (больше меньше).

Также в этом поле по умолчанию должна стоять цифра отличающаяся от нуля, например "8"

Обновление кол-ва товара из excel файла.

Доставка 2-4 вида, в зависимости от выбранного варианта к сумме заказа будет добавляться фиксированная стоимость.

Оплата:

Выписать чек к оплате

Оплата на карту. Почти тоже самое, только более упрощенная выписка

Оплата картой виза/мастеркард

Оплата вебмани

Оплата наложенным платежом

Три варианта оформления заказа:

1. С авторизацией

2. Без регистрации, только имя и номер телефона

3. С регистрацией. Три поля: Имя, Фамилия; Почта; Номер телефона. При нажатии на этом этапе на кнопку оформить заказ, должна произойти автоматическая регистрация посетителя. Логин - номер телефона, пароль - формируется автоматически.

Также понадобится оформить внешний вид письма, которое приходит на почту посетителя.

Пишите цену, срок и CMS, а также несколько ссылок на магазины которые вы делали.

Оплата через безопасную сделку, либо по факту.

Через вебмани, либо Приват24.

Очень важное требование: пунктуальность. Все должно быть готово в указанный срок.