Помощь по magento

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Закрытнет заявок90 просмотров

Есть магазин на magento. Нужно отключить показ налогов на странице товара, переставить сайт из подкаталога в корень домена.

Magento
13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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