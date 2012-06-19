Есть сайт http://massage-portal.com.ua сайт создан на джумле 2.5 c virtuemart 2.06 Не могу русифицировать корзину. удалить ее как модуль, чтобы поставить другой - тоже не могу. нужна помощь. спасибо.
Настройка магазина на prestashop
Настройка магазина на prestashop
Необходимо установить на хостинг, настроить, оптимизировать, корректно прикрутить дизайн и т.п.и запустить магазин на prestashop.
Обязательное условие – наличие опыта работы с prestashop (наличие портфолио с такими работами обязательно).
Времени и "оплаты" на "освоение" престашопа "по ходу" не предусмотрено.
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