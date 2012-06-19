Настройка магазина на prestashop

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Настройка магазина на prestashop

Необходимо установить на хостинг, настроить, оптимизировать, корректно прикрутить дизайн и т.п.и запустить магазин на prestashop.

Обязательное условие – наличие опыта работы с prestashop (наличие портфолио с такими работами обязательно).

Времени и "оплаты" на "освоение" престашопа "по ходу" не предусмотрено.

PrestaShop
13 лет назад
prlaborator
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров