Создать тему в OpenCart из html/css

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка126 просмотров

Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух страниц - пусть будет главная (со слайдером из хардкода штмл и двумя фитуред продуктами) и стр продукта со списком 8 продуктов из одной всего лишь категории магазина. Т.е. всего 9 товаров в маге.

Оплата по факту - можно в реальном времени - прогресс -> оплата

CSSHTMLOpencart
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад
$30
1 день
Отличный программист со знанием MVC в опенкарт
Отличный заказчик. Сделано вместе более 3х сайтов и 10 задачек к ним, оплачено по этапно и своевременно.

Заявки фрилансеров

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад

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