Создать тему в OpenCart из html/css

Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух страниц - пусть будет главная (со слайдером из хардкода штмл и двумя фитуред продуктами) и стр продукта со списком 8 продуктов из одной всего лишь категории магазина. Т.е. всего 9 товаров в маге.

Оплата по факту - можно в реальном времени - прогресс -> оплата