OpenCart: Разработка модуля "Gallery for Colors"

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Закрытнет заявок111 просмотров

Необходим модуль для OpenCart (точнее ocStore v1.5.3.1) "Gallery for Colors" реализующий смену галереи картинок при выборе цвета (при выборе цвета должны изменяться набор и количество изображений товара).

Пример можно посмотреть на сайте: http://www.armaniexchange.com/product/cowl+neck+dress.do

Со стороны админки это должно выглядеть как "Добавление опции цвет - добавление нового цвета - выбор названий цвета (ru/en/.. - мультиязычно) - добавление картинки для превью цвета - добавление 1...N изображений товара - добавление нового цвета..."

Выбор цвета "по умолчанию" - цвет/галерея, который будет выбран/выводиться при первичной загрузке страницы товара.

Для некоторых товаров данная опция может отсутствовать.

В корзине и админке выбранный цвет должен проходить как опция (Options).

ocStoreOpencart
13 лет назад
KAlex1979
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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