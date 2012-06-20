Есть магазин на magento. Нужно отключить показ налогов на странице товара, переставить сайт из подкаталога в корень домена.
OpenCart: Разработка модуля "Gallery for Colors"
Необходим модуль для OpenCart (точнее ocStore v1.5.3.1) "Gallery for Colors" реализующий смену галереи картинок при выборе цвета (при выборе цвета должны изменяться набор и количество изображений товара).
Пример можно посмотреть на сайте: http://www.armaniexchange.com/product/cowl+neck+dress.do
Со стороны админки это должно выглядеть как "Добавление опции цвет - добавление нового цвета - выбор названий цвета (ru/en/.. - мультиязычно) - добавление картинки для превью цвета - добавление 1...N изображений товара - добавление нового цвета..."
Выбор цвета "по умолчанию" - цвет/галерея, который будет выбран/выводиться при первичной загрузке страницы товара.
Для некоторых товаров данная опция может отсутствовать.
В корзине и админке выбранный цвет должен проходить как опция (Options).
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