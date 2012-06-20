Необходим модуль для OpenCart (точнее ocStore v1.5.3.1) "Gallery for Colors" реализующий смену галереи картинок при выборе цвета (при выборе цвета должны изменяться набор и количество изображений товара). Пример можно посмотреть на сайте: http://www.armaniexchange.com/product/cowl+neck+dress.do ...
Доработка модуля Ликпей для OpenCart версия1.5.1.3
Есть OpenCart версия 1.5.1.3 русифицированная версия в нем уже ест предустановленный модуль для оплаты через Ликпей.
Он работает, но есть небольшие недоработки:
1.На странице оплаты (на сайте Ликпей) в поле Товар выводятся данные покупателя, а не товара. - нужно это исправить.
2. Сделать разные статусы для заказа, чтобы были отличающиеся, когда проплата успешно завершена и когда например клиент выбрал этот способ оплаты но еще его не завершил, или пытался оплатить но неудачно.
3. Проверить и если нужно дописать в модуле проверку на сумму оплаты (чтобы этот параметр сверялся) и ID магазина.
Модуль вшит в магазин, как его оттуда достать не знаю, поэтому отдельно предоставить его не могу, только в сборе с магазином могу его выслать или можете скачать указанную выше версию Opencart и там найти нужyые файлы модуля для правки.
для связи 203-410-102
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