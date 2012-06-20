Доработка модуля Ликпей для OpenCart версия1.5.1.3

Есть OpenCart версия 1.5.1.3 русифицированная версия в нем уже ест предустановленный модуль для оплаты через Ликпей.

Он работает, но есть небольшие недоработки:

1.На странице оплаты (на сайте Ликпей) в поле Товар выводятся данные покупателя, а не товара. - нужно это исправить.

2. Сделать разные статусы для заказа, чтобы были отличающиеся, когда проплата успешно завершена и когда например клиент выбрал этот способ оплаты но еще его не завершил, или пытался оплатить но неудачно.

3. Проверить и если нужно дописать в модуле проверку на сумму оплаты (чтобы этот параметр сверялся) и ID магазина.

Модуль вшит в магазин, как его оттуда достать не знаю, поэтому отдельно предоставить его не могу, только в сборе с магазином могу его выслать или можете скачать указанную выше версию Opencart и там найти нужyые файлы модуля для правки.

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