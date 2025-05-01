Virtuemart. Оформление заказа на одной странице

На Joomla 1.5.25 + Virtuemart 1.1.7 сделать оформление заказа на одной единственной странице.

То есть пользователь нажимает "перейти в корзину" и видит следующее: в самом верху - добавленные товары, ниже - ввод контактных данных, потом варианты доставки, потом способы оплаты. В самом низу комментарий к заказу, кнопка продолжить покупки и отправить заказ. Регистрация пользователя при оформлении заказа упомянаться не должна.

Вы сообщаете мне список файлов, которые будете редактировать, и я открываю к ним доступ на хостинге. Все манипуляции в админке через меня.

Жду ваши заявки и предложения по цене.