Virtuemart. Оформление заказа на одной странице

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Закрыт2 заявки160 просмотров

На Joomla 1.5.25 + Virtuemart 1.1.7 сделать оформление заказа на одной единственной странице.

То есть пользователь нажимает "перейти в корзину" и видит следующее: в самом верху - добавленные товары, ниже - ввод контактных данных, потом варианты доставки, потом способы оплаты. В самом низу комментарий к заказу, кнопка продолжить покупки и отправить заказ. Регистрация пользователя при оформлении заказа упомянаться не должна.

Вы сообщаете мне список файлов, которые будете редактировать, и я открываю к ним доступ на хостинге. Все манипуляции в админке через меня.

Жду ваши заявки и предложения по цене.

Joomla
13 лет назад
niks1144
Руслан 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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