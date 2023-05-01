Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух страниц - пусть будет главная (со слайдером из хардкода штмл и двумя фитуред продуктами) и стр продукта со списком 8 продуктов ...
Интернет магазин Joomla/VirtueMart
1. Установить Joomla 1.5.23 + RUS (версия ограничена применяемыми шаблонами, чтоб подошли)
2. Установить VirueMart 1.1.9 + RUS (версия ограничена шаблонами, чтоб подошли)
3. Установить шаблон к Джумла
Шаблон для Joomla 1.5:
"Keep it fresh" (оранжево-зеленый вариант)
демо http://www.themza.com/joomla/keep-it-fresh-template.html#
4. Установить шаблон для VirueMart
Шаблон для VM 1.1.9
Демо http://www.templatemonster.com/free-virtuemart-templates.html
5. Настроить корзину и сайт в соответствии с ТЗ и описанием лейаута - http://weightbelts.ru/layout_ready.pdf
6. Подключить платежные модули Robokassa, Webmoney.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $830
Нужно разработать интернет магазин по готовящемуся дизайну: * структура не совсем стандартна, парочка "фишек" * обязательно дружественность к сео * на популярной cms (хотелось бы услышать аргументацию вашего выбора). Самописные ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт13 лет назад
Оптовый магазин мужских пальто. (дизайн не требуется, есть свои дизайнеры) Потребуется верстка + натяжка. Дизайн постараемся сделать без сложностей для верстальщика. Горизонтальное меню с такими ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимы конкретные предложения по юзабилити сайта http://www.mirseifov.ru . Планируем сделать его редизайн и внедрить новые функции.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На Joomla 1.5.25 + Virtuemart 1.1.7 сделать оформление заказа на одной единственной странице. То есть пользователь нажимает "перейти в корзину" и видит следующее: в самом верху - добавленные товары, ниже - ввод контактных данных, ...Закрыт13 лет назад
Есть OpenCart версия 1.5.1.3 русифицированная версия в нем уже ест предустановленный модуль для оплаты через Ликпей. Он работает, но есть небольшие недоработки: 1.На странице оплаты (на сайте Ликпей) в поле Товар ...Закрыт13 лет назад
Необходим модуль для OpenCart (точнее ocStore v1.5.3.1) "Gallery for Colors" реализующий смену галереи картинок при выборе цвета (при выборе цвета должны изменяться набор и количество изображений товара). Пример можно посмотреть на сайте: http://www.armaniexchange.com/product/cowl+neck+dress.do ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на magento. Нужно отключить показ налогов на странице товара, переставить сайт из подкаталога в корень домена.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна консультация по созданию интернет-магазина по продаже косметики.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад
Настройка магазина на prestashop Необходимо установить на хостинг, настроить, оптимизировать, корректно прикрутить дизайн и т.п.и запустить магазин на prestashop. Обязательное условие – наличие опыта работы с prestashop (наличие портфолио с такими ...Закрыт13 лет назад