Интернет магазин Joomla/VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок117 просмотров

1. Установить Joomla 1.5.23 + RUS (версия ограничена применяемыми шаблонами, чтоб подошли)

2. Установить VirueMart 1.1.9 + RUS (версия ограничена шаблонами, чтоб подошли)

3. Установить шаблон к Джумла

Шаблон для Joomla 1.5:

"Keep it fresh" (оранжево-зеленый вариант)

демо http://www.themza.com/joomla/keep-it-fresh-template.html#

4. Установить шаблон для VirueMart

Шаблон для VM 1.1.9

Демо http://www.templatemonster.com/free-virtuemart-templates.html

5. Настроить корзину и сайт в соответствии с ТЗ и описанием лейаута - http://weightbelts.ru/layout_ready.pdf

6. Подключить платежные модули Robokassa, Webmoney.

Joomla
13 лет назад
willarin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад

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