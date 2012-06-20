Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух страниц - пусть будет главная (со слайдером из хардкода штмл и двумя фитуред продуктами) и стр продукта со списком 8 продуктов ...
Программирование интернет-магазина + моб. версия
Нужно разработать интернет магазин по готовящемуся дизайну:
* структура не совсем стандартна, парочка "фишек"
* обязательно дружественность к сео
* на популярной cms (хотелось бы услышать аргументацию вашего выбора). Самописные cms не рассматриваются
* нужно будет сделать мобильную версию сайта
* ТЗ не совсем готов, дизайна ещё нет, но есть прототипы и по ним могу много что рассказать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Оптовый магазин мужских пальто. (дизайн не требуется, есть свои дизайнеры) Потребуется верстка + натяжка. Дизайн постараемся сделать без сложностей для верстальщика. Горизонтальное меню с такими ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимы конкретные предложения по юзабилити сайта http://www.mirseifov.ru . Планируем сделать его редизайн и внедрить новые функции.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На Joomla 1.5.25 + Virtuemart 1.1.7 сделать оформление заказа на одной единственной странице. То есть пользователь нажимает "перейти в корзину" и видит следующее: в самом верху - добавленные товары, ниже - ввод контактных данных, ...Закрыт13 лет назад
Есть OpenCart версия 1.5.1.3 русифицированная версия в нем уже ест предустановленный модуль для оплаты через Ликпей. Он работает, но есть небольшие недоработки: 1.На странице оплаты (на сайте Ликпей) в поле Товар ...Закрыт13 лет назад
Необходим модуль для OpenCart (точнее ocStore v1.5.3.1) "Gallery for Colors" реализующий смену галереи картинок при выборе цвета (при выборе цвета должны изменяться набор и количество изображений товара). Пример можно посмотреть на сайте: http://www.armaniexchange.com/product/cowl+neck+dress.do ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на magento. Нужно отключить показ налогов на странице товара, переставить сайт из подкаталога в корень домена.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна консультация по созданию интернет-магазина по продаже косметики.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад
Настройка магазина на prestashop Необходимо установить на хостинг, настроить, оптимизировать, корректно прикрутить дизайн и т.п.и запустить магазин на prestashop. Обязательное условие – наличие опыта работы с prestashop (наличие портфолио с такими ...Закрыт13 лет назад
Есть сайт http://massage-portal.com.ua сайт создан на джумле 2.5 c virtuemart 2.06 Не могу русифицировать корзину. удалить ее как модуль, чтобы поставить другой - тоже не могу. нужна помощь. спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад