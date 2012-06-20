Программирование интернет-магазина + моб. версия

Нужно разработать интернет магазин по готовящемуся дизайну:

* структура не совсем стандартна, парочка "фишек"

* обязательно дружественность к сео

* на популярной cms (хотелось бы услышать аргументацию вашего выбора). Самописные cms не рассматриваются

* нужно будет сделать мобильную версию сайта

* ТЗ не совсем готов, дизайна ещё нет, но есть прототипы и по ним могу много что рассказать