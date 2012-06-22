Сделать popup-окно подписки для Prestashop

Требуется сделать POPUP-форму для подписки посетителей сайта на почтовую рассылку для интернет-магазина на Prestashop. Сделать нужно так чтобы форма показывалась с заданным в админке интервалом дней (т.е. запоминала пользователя через куки и не показывалась каждый раз при заходе). В случае подписки клиентом - сохраняла в таблице подписок на рассылку которая уже в движке есть. Сделать этот функционал нужно в виде модуля с настройками: Периодичность показа (в часах), Текст окна (WYSIWYG-редактор). Уже подписанным клиентам форму естественно показывать больше не нужно. От клиента нужно взять емейл и опционально имя. Срок выполнения - 2 дня. Оплата по факту выполнения. Опыт работы с престашопом и портфолио - обязательно.