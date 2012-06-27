Настройка модуля Сбербанка России в Virtuemart

Здравствуйте! У меня есть магазин на Joomla+Virtuemart. В Virtuemart стоит модуль вывода квитанции Сбербанк Россия! До этого квитанция выводилась после покупки товара, но в данный момент не выводится после нажатия кнопки подтверждения заказа! Надо сделать, чтобы выводилась квитанция Сбербанка России. Вот сам сайт optparfum.ru