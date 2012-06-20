Требуется создание интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок169 просмотров

Интернет магазин на 4 языках, с индивидуальным дизайном, количество товаров до 300, с возможностью оплаты кредитными картами/пейпал, возможность самостоятельно добавлять и редактировать товар/фото и видео.

13 лет назад
kukladasha
Линда 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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