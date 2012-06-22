Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух страниц - пусть будет главная (со слайдером из хардкода штмл и двумя фитуред продуктами) и стр продукта со списком 8 продуктов ...
Поправить Prestashop
Здравствуйте.
Ищется спец по престашоп на пару минут :)
Необходимо поправить один модуль меню.
Еще один модуль был отключен, из-за этого съехала шапка. Поправить.
+ Мелочевка.
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