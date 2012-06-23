Ищу человека дл программирования интернет магазина. cms не принцыпиальна. Макеты есть, большенство сверстано, чуть чуть надо доверстать. сроки до 12 дней. Писать лучше в скайп art1k-design
Создание интернет-магазина
Требуется разработчик на YII для создания интернет магазина
просьба оставлять почту
вышлю тех задание
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