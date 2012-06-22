Специалист по интернет магазинам Ищу программиста для создание сайта интернет магазина с прикручивание уже готового движка (Prestashop, Magento и т.п). Предполагается регулярное сотрудничество От вас жду писем с ссылками на работы и вашими ...
Верстка Virtuemart 2 с учетом интеграции с 1C 8.2
Требуется выполнить верстку дизайна в джумла 2.5.6 + virtuemart 2 с учетом того, что будет интеграция с 1с 8.2 + УТ 10.3. То есть, чтобы в нужном месте сайта выгружались определенные данные. Весь товар забит в 1с, выгружается на сайт при помощи этого скрипта - http://joomlaforum.ru/index.php/topic,175325.0.html Заказы с сайта также поступают в 1с при помощи него же.
Дизайн - http://altai-cosmetics.ru/diz_2.jpg Если верстальщик предложит какие-либо улучшения, то буду очень признателен! Файлы в формате Фотошопа для данного дизайна - имеются.
Верстка должна быть главной страницы, внутренних страниц, корзины. Пример верстки страниц можно посмотреть тут - http://altaibalzam.ru/naturalnaya-kosmetika/antisedin-shampun-dlya-normalnyh-volos.html также дизайн категории товара - http://altaibalzam.ru/naturalnaya-kosmetika.html
Схема работы будет такая - вы верстаете сайт, цепляем дизайн через админку, я делаю при помощи скрипта полную выгрузку товара и картинок на сайт, проверяем, что получилось (все ли данные на нужных местах) Если верстка устраивает, то я делаю тестовую покупку товара, чтобы проверить работоспособность дизайна и следует расчет.
Последний пункт СТРОГО обязателен, так как хочу избежать ситуации с правильным, но НЕ работающим дизайном.
Предлагайте свои цены и возможности по улучшению дизайна, если имеются. Время по созданию - вторично, главное, полностью работающий, корректный и мультибраузерный шаблон.
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