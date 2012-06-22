Интернет-магазин

Требуется сделать POPUP-форму для подписки посетителей сайта на почтовую рассылку для интернет-магазина на Prestashop. Сделать нужно так чтобы форма показывалась с заданным в админке интервалом дней (т.е. запоминала пользователя через куки и не показывалась каждый ...