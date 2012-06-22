Интернет-магазин с интеграцией 1С на joomla

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Закрыт7 заявок108 просмотров

Создать интернет магазин на базе joomla с интеграцией 1С (импорт каталога с ценами и другими атрибутами).

Интересует только програмная начинка с установкой на хостинг и настройкой.

Joomla
13 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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