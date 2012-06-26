Создать интернет-магазин

Интернет-магазин должен принимать платежи (Робокасса, вебмани, РБКмани и т.д.) .

Платформа InSales совершенно не подходит: они не могут обеспечить up-sell (предложить купить что-то ещё, когда клиент начал оформлять заказ), они не могут создать партнерскую программу (когда некто получает у нас свою уникальную партнерскую ссылку, раскидывает её в инете, и если кто-то по ней перешёл и купил, то раскидавший получает свой процент), к тому же InSales предлагают домен 3-го уровня.

В качестве примера интернет-магазина , который иллюстрирует систему up-sell, рассмотрите http://www.ozon.ru/. Нужен человек, способный прикрутить к магазину такую функцию (когда клиент начинает оформлять заказ и ему предлагают купить что-то ещё с заманчивой скидкой).

Размер гонорара обсуждается.