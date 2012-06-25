Интернет магазину требуется квалифицированный специалист для оптимизации и периодической поддержки сайта. Магазин на CMS Симпла. Портфолио и рекомендации работодателей ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Установка и настройка интернет-магазина
Довольно стандартный запрос:
- установить движок интернет-магазина (предположительно, prestashop, но при хорошей аргументации, возможно другой, например opencart)
- натянуть дизайн (вернее, пока дать размеры для дизайнера, каких-либо переделок движка под нестандартный дизайн не планируется)
- изменить часть ссылок на главной странице, заменить тексты на части подразделов
- загрузить каталог из xls (250 наименований в примерно 10 категориях)
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