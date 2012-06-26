Шаблон для Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки104 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сверстать универсальный шаблон для Magento, основные товары это бижутерия всех видов, часы и гаджеты. Требования к шаблону в личку.

От Вас сроки и цена.

Magento
13 лет назад
ziki
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установка и настройка интернет-магазина

    Довольно стандартный запрос: - установить движок интернет-магазина (предположительно, prestashop, но при хорошей аргументации, возможно другой, например opencart) - натянуть дизайн (вернее, пока дать размеры для дизайнера, каких-либо переделок движка под нестандартный дизайн не ...

    OpencartPrestaShop
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт Интернет-магазина с интеграцией 1С УТ 10.3

    Здравствуйте! Необходим скрипт интернет-магазина с версткой (создание интернет-магазина), обязательным условием которого является интеграция с 1с 8.2, редакцией Управление торговлей 10.3, так как вся база товаров забита в ней. Рассматриваются как готовые решения ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Ищу человека дл программирования интернет магазина. cms не принцыпиальна. Макеты есть, большенство сверстано, чуть чуть надо доверстать. сроки до 12 дней. Писать лучше в скайп art1k-design

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка Virtuemart 2 с учетом интеграции с 1C 8.2

    Требуется выполнить верстку дизайна в джумла 2.5.6 + virtuemart 2 с учетом того, что будет интеграция с 1с 8.2 + УТ 10.3. То есть, чтобы в нужном месте сайта выгружались определенные данные. Весь товар забит ...

    HTMLJoomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Специалист по интернет магазинам Ищу программиста для создание сайта интернет магазина с прикручивание уже готового движка (Prestashop, Magento и т.п). Предполагается регулярное сотрудничество От вас жду писем с ссылками на работы и вашими ...

    MagentoPrestaShop
    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка интернет-магазина. Киев

    $500

    Работа по готовым дизайн макетам. Работа исключительно по нашему официальному договору с предоставлением исполнителем копий паспорта, ИНН, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица-предпринимателя), справки об открытии корпоративного расчетного счета в банке. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад