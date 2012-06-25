Доработка интернет-магазина на Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок257 просмотров

НУжно доработать недоделанный проект на Joomla.

www.appapp.ru

Необходимые доработки:

1. Шрифты.

Везде разные, нужно привести к одному стандарту. Взять с сайта icases.ru. Или выбрать другие варианты, но привести к одному стандарту.

2. Во всех товарах, где написана "бесплатная доставка" нужно вставить "значёк самолёта и

значёк почтового ящика". Меньшим шрифтом нудно написать – "средний срок

доставки 2-3 недели" и * (звёздочку. А внизу страницы должна быть сноска с

надписью "средний срок доставки по России, Украине 2-3 недели, в случае

увеличения времени доставки по вине почтовых служб наш интернет-магазин

4. Слева нужно сделть раздел "5 причин купить у нас", "оплата и доставка",

"контакты", "вопросы".

"Контакты" – адрес и телефоны нужно взять с сайта www.sox-box.ru

5. Убрать всё, что выше серой линии, где поиск – "Добро пожаловать, кабинет и

т.д." Только где-нибудь вставить слово "главная", чтобы можно было всегда

вернуться на главную страницу.

6. Вместо "наша рассылка" – "подпишитесь на нашу рассылку", если не

поместиться – то "подпишись на акции"

7. В низ главной страницы нужно поместить лого способов оплаты с Onpay.ru

8. Нужно вставить картинку и название "The new Ipad" во все категории.

Ссылку на картинку дам.

9. Сделать рекомендованные товары рандомно в каждом товаре.

10. На главной страницы – две категории товара, но название одно – "новые

поступления". Над другими нужно написать – "Лучшее предложение".

11. Нужно в какой-то моментпокупки втавить галочку "согласен с условиями". Рядом

должна быть ссылка на условия. Текст соглашения будет позже.

12. Прикрутить возможность безналичной оплаты. onpay.ru

13. Вставить на главную 3 баннера, которые будуть динамически меняться.

Возможно ещё несколько мелких поправок.

Joomla
13 лет назад
Antonio999
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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