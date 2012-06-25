Довольно стандартный запрос: - установить движок интернет-магазина (предположительно, prestashop, но при хорошей аргументации, возможно другой, например opencart) - натянуть дизайн (вернее, пока дать размеры для дизайнера, каких-либо переделок движка под нестандартный дизайн не ...
Доработка интернет-магазина на Joomla
НУжно доработать недоделанный проект на Joomla.
Необходимые доработки:
1. Шрифты.
Везде разные, нужно привести к одному стандарту. Взять с сайта icases.ru. Или выбрать другие варианты, но привести к одному стандарту.
2. Во всех товарах, где написана "бесплатная доставка" нужно вставить "значёк самолёта и
значёк почтового ящика". Меньшим шрифтом нудно написать – "средний срок
доставки 2-3 недели" и * (звёздочку. А внизу страницы должна быть сноска с
надписью "средний срок доставки по России, Украине 2-3 недели, в случае
увеличения времени доставки по вине почтовых служб наш интернет-магазин
4. Слева нужно сделть раздел "5 причин купить у нас", "оплата и доставка",
"контакты", "вопросы".
"Контакты" – адрес и телефоны нужно взять с сайта www.sox-box.ru
5. Убрать всё, что выше серой линии, где поиск – "Добро пожаловать, кабинет и
т.д." Только где-нибудь вставить слово "главная", чтобы можно было всегда
вернуться на главную страницу.
6. Вместо "наша рассылка" – "подпишитесь на нашу рассылку", если не
поместиться – то "подпишись на акции"
7. В низ главной страницы нужно поместить лого способов оплаты с Onpay.ru
8. Нужно вставить картинку и название "The new Ipad" во все категории.
Ссылку на картинку дам.
9. Сделать рекомендованные товары рандомно в каждом товаре.
10. На главной страницы – две категории товара, но название одно – "новые
поступления". Над другими нужно написать – "Лучшее предложение".
11. Нужно в какой-то моментпокупки втавить галочку "согласен с условиями". Рядом
должна быть ссылка на условия. Текст соглашения будет позже.
12. Прикрутить возможность безналичной оплаты. onpay.ru
13. Вставить на главную 3 баннера, которые будуть динамически меняться.
Возможно ещё несколько мелких поправок.
Заявки фрилансеров
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