Добрый день.Не получается положить заказ в корзину. http://www.avliga.ru
Интернет-магазин сувениров на OpenCart
Необходима разработка интернет магазина сувенирной продукции на базе Open Cart. У нас уже есть 2 магазина на этой системе, нам очень нравится. Что нужно будет делать:
- Настроить правильную работу шаблона http://themeforest.net/item/simple-opencart-theme/full_screen_preview/758999
- Кастомизировать view вывода категорий на главной странице (описание дам)
- Импортировать прайс от поставщика
- Провести разовый парсинг картинок и доп.информации с сайта поставщика по артикулу товара
- Настроить оформление заказа через simplecheckout (куплен)
- Кастомизировать страницу корзины, там мы будем предлагать доп.услуги (гравировка, подарочная упаковки и т.д)
- 2 типа клиентов (физические и юридические лица (+ИП))
- Оплата через robokassa, по факту подтверждения наличия на складе (установка статуса заказа "Подтвержден")
- Кастомизированные email шаблоны
- Калькулятор доставки (на отдельной странице и на странице оформления заказа)
- Возможность выводить на информационную страницу блоки с товарами (сразу думаю не понятно, объясню в Skype)
Проект однозначно для квалифицированного разработчика. Решение буду принимать исходя из Вашей компетенции и стоимости услуг.
Оставляйте свои предложения здесь, или мне в Skype - svfedorof
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