Интернет-магазин сувениров на OpenCart

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Закрыт4 заявки231 просмотр

Необходима разработка интернет магазина сувенирной продукции на базе Open Cart. У нас уже есть 2 магазина на этой системе, нам очень нравится. Что нужно будет делать:

- Настроить правильную работу шаблона http://themeforest.net/item/simple-opencart-theme/full_screen_preview/758999

- Кастомизировать view вывода категорий на главной странице (описание дам)

- Импортировать прайс от поставщика

- Провести разовый парсинг картинок и доп.информации с сайта поставщика по артикулу товара

- Настроить оформление заказа через simplecheckout (куплен)

- Кастомизировать страницу корзины, там мы будем предлагать доп.услуги (гравировка, подарочная упаковки и т.д)

- 2 типа клиентов (физические и юридические лица (+ИП))

- Оплата через robokassa, по факту подтверждения наличия на складе (установка статуса заказа "Подтвержден")

- Кастомизированные email шаблоны

- Калькулятор доставки (на отдельной странице и на странице оформления заказа)

- Возможность выводить на информационную страницу блоки с товарами (сразу думаю не понятно, объясню в Skype)

Проект однозначно для квалифицированного разработчика. Решение буду принимать исходя из Вашей компетенции и стоимости услуг.

Оставляйте свои предложения здесь, или мне в Skype - svfedorof

Opencart
13 лет назад
svfedorof
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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