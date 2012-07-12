Прикрутить оплату WM, ЯД, КИВИ

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Завершен3 заявки145 просмотров

Сатй на Joomla, JoomShoping.

Требуется прикрутить оплату WM ЯД КиВИ (аттестат продавца имеется)

Требуется быстрое выполнение

Joomla
13 лет назад
Gagablik
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$20
1 день
Выполнил в сроки, всё качественно
Отличный заказчик, приятный человек.

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад

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