Настройка и доработка интернет-магазина на Joomla

Необходима разработка интернет магазина сувенирной продукции на базе Open Cart. У нас уже есть 2 магазина на этой системе, нам очень нравится. Что нужно будет делать: - Настроить правильную работу шаблона http://themeforest.net/item/simple-opencart-theme/full_screen_preview/758999 - ...