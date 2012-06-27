Нужна помощь в экспорте товара экспортировать товары с сайта http://zamodoy.ru/ И импортировать на http://natebe.net/
Создание магазина на VаM Shop или OSC VаM Editor
Требуется разработка магазина под ключ. предпочтение движкам VаM Shop или OSC VаM Editor,
Магазин планирует продавать одежду.
каталог товара порядка 2000 наименований
необходим выбор цвета и размера одежды.
обязательно система фильтров и сортировки в категориях
Заявки фрилансеров
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